女星陳珮騏15歲就以模特兒身分出道，之後再跨足戲劇，陸續演出《真情滿天下》、《甘味人生》、《一家人》等多部八點檔，還擁「八點檔女神」的美名，而陳珮騏日前就曬出過去小模時期的廣告照，絕佳身材比例讓人看傻眼。

陳珮騏日前曾說她近期有在籌備的事務，她昨（30日）就在臉書透露：「才輕鬆不到一天，下周要進行的部份今天下午就開始一堆會議與討論，腦子又要爆炸了」，自我要求嚴格的陳珮騏表示：「任何環節都得親自執行，什麼都要做，什麼都要重頭學起，根本不用再額外安排什麼課程了啊」，而陳珮騏近期也將為了接下來的拍攝工作，要開始控制飲食和積極運動。

接著，陳珮騏曬出10幾年前小模時期的廣告照，身穿短版小可愛、紅色點點罩衫的她，露出馬甲線，下半身的薄紗裙子更是極短，短到遮不住蜜桃臀下緣，一雙修長美腿展露無遺，絕佳身材比例讓網友眼睛大吃冰淇淋。

儘管陳珮騏自嘲：「馬甲線早就不見，但蜜大腿始終相隨」，不過網友紛紛留言：「妳的身材很漂亮很棒喔」、「你已經模特身材，一級棒了」、「小姊姊太美了吧」，還有人拱她：「把馬甲線練回來！要不...來個川字線？」