根據《紐約時報》資深記者史坦31日爆料，8月4日就可跟湖人完成續約動作的「小皇帝」詹姆斯，他會如何選擇備受外界關注，不過一些球隊最近都打電話給湖人高層徵詢交易詹皇的可能性，湖人徹底表達不感興趣立場直接回拒，畢竟他們只想跟詹皇完成續約。

史坦表示，目前湖人跟詹姆斯續約將有3種模式，首先是他可以執行下個球季4450萬美元合約，等到明年夏天成為自由球員，其次是跟湖人續簽1年4670萬美元合約，最後是簽下「1+1」年9710萬美元的續約，就看詹皇打算要選哪一種續約模式。

畢竟詹姆斯最近兩年待在洛杉磯打球很開心，他跟他的家人都很享受待在洛杉磯的生活，就算湖人最近兩季戰績低迷，上季甚至連附加賽都打不了，詹皇還是想要繼續留在洛杉磯為先，除非兩年後他的兒子布朗尼出來參加NBA選秀，且被其他球隊選走。

只是要跟湖人如何續約，更是詹姆斯脅迫湖人高層趕緊送走韋斯布魯克，且從籃網換來厄文跟他重新聯手的手段，可是目前看來湖人還是不願輕易放棄僅剩的兩個首輪籤，幾乎所有交易案都面臨觸礁命運，詹皇或許只能認命接受續跟韋斯布魯克打球結果。