大陸「造車新勢力」之一的蔚來汽車歐洲副總裁張暉在匈牙利宣布，蔚來將在匈牙利投資建設旗下首個海外工廠，並將於9月投入營運，將成為蔚來充電產品的歐洲製造中心、服務中心和研發中心。

該工廠名為蔚來能源歐洲工廠，位於匈牙利佩斯州的比奧托爾巴吉，占地約一萬平方公尺，主要用於生產為電動汽車提供電池更換服務的換電站，主要業務包括換電站製造與售後服務、蔚來歐洲加電業務培訓以及加電產品的研發。

除了布局歐洲業務，蔚來的手機事業正在推進。蔚來董事長李斌日前表示，「蔚來要做的很簡單，就是為蔚來用戶造一部好用的手機，而且每年就開發一款手機，像蘋果一樣。」

李斌指出，「集團和現在賣一億部手機的公司肯定比不了，造出手機不難，但造出好用的手機還是有挑戰的」。

李斌曾表示，蔚來會進軍手機行業，主要是由於用戶反饋，希望能有一隻能和汽車更好進行連接的手機，因而促使蔚投入研究手機行業。