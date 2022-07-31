美國晶片大廠英特爾（Intel）日前公布的第二季業績難看，財測也令華爾街大失所望，29日股價重摔近9％，反觀頭號對手超微（AMD）股價漲幅超過3％，超微市值因此超車老大哥英特爾。

超微29日周五收漲3.05％，以94.47美元作收，市值達1,530億美元。英特爾卻因28日盤後出爐的季報不佳，不僅營收倒退還虧損，股價收跌8.56％報36.31美元，市值縮減為1,480億美元。

美國微處理器二哥超微的市值超車一哥英特爾，此轉折雖是象徵性意義居多，但也表示個人電腦（PC）及伺服器晶片的市場競爭有多激烈。

超微達成此里程碑意味著，對於屬輕資產（asset-light）的晶片製造商，投資人重視的程度勝過須大量投資在製造上的產業。AMD將生產外包給其他晶片廠，英特爾則計畫持續蓋新廠自行營運。

就性能而言，近幾年來超微晶片比英特爾產品更具競爭力。在某些應用上，超微晶片的速度和效能甚至超越英特爾。

英特爾28日表示，Q2財報不如人意是因為執行上出了問題。全年EPS（每股盈餘）預測從3.6美元調降到2.3美元，這家半導體巨頭怪罪到PC市場及宏觀經濟環境放緩。

超微預定8月2日發布第二季財報，由於全球PC銷量下滑，投資人將關注超微是否面臨與英特爾一樣的宏觀經濟挑戰。

華爾街看好超微的Q2營收，年增70％達65億美元，經調整過的EPS年增66％至1.05美元。

超微第一季營收即創下59億美元的歷史新高，若華爾街預測成真，第二季65億美元將刷新歷史紀錄。

超微業績強勢成長，歸因於對其晶片產品的需求提高，獲利能力改善，以及在2月完成晶片開發公司賽靈思（Xilinx）的併購案，有助其搶攻英特爾的市占。