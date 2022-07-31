蘋果、亞馬遜等重量級科技股財報亮麗，加上投資人對聯準會激進升息的憂慮減退，美股接連3天勁彈收漲，周線與月線全紅，三大指數在7月皆寫下2020來最佳單月漲幅。

29日標普指數旗下類股大多收高，能源股漲4.5％居冠，多虧石油巨擘雪佛龍和艾克森美孚財報報喜，股價分別勁漲8.9％、4.6％。

蘋果、亞馬遜等指標科技股財報亮眼，股價各自噴漲3.3％、10.4％，也是助攻美股的大功臣。

除靠美企財報強勁加持，聯準會的升息動作或許不會像投資人擔憂地那般激進，也激勵美股在上周反攻。

道瓊工業指數收漲315.5點或0.97％，報32,845.13點。標普500指數終場漲1.42％，收在4,130.29點。那斯達克指數收漲1.88%，以12,390.69點作收。 三大指數的周線與月線皆收紅。道指、標指和那指，各自周漲3％、4.3％及4.7％。三大指數29日同時收7月月線，不但是今年來最佳單月表現，也都創下2020年來最大單月漲幅。

7月道瓊指數漲6.7％，標普指數漲9.1％，雙雙繳出2020年11月來最大單月漲幅。那斯達克指數7月跳漲12.3％，則是2020年4月來最佳單月漲幅紀錄。

不過三大指數今年迄今還是跌，道指今年來累跌9.6％，標指累跌13.3％，那指累跌20.8％。

展望本周，148家標普500成分企業將公布業績，包括重機具製造商開拓重工（ Caterpillar）、製藥商禮來（Eli Lilly）和安進（Amgen）、叫車龍頭優步（Uber）等。

然而8月5日公布的7月非農就業報告等經濟指標，可能才是帶動美股的主要催化劑。Fed主席鮑爾27日在利率政策發布後表明，9月的升息幅度，要視未來的經濟數據決定。

美股挾7月的樂觀表現進入8月，但獨立研究機構CFRA資料顯示，自1995年以來，標普指數8月平均下跌0.5％，且8月是這段期間波動第三大的月份，只有地產、科技及公用事業這三大標指類股呈現漲幅。