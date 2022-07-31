前NBA球員邱吉斯（Josh Childress）生涯至今累積6000萬美元收入（新台幣18億），其中近4000萬美元來自NBA薪資。邱吉斯曾在Grit Media談到職業運動員破產率較高的常見原因，主要是他們不明白自己賺得「沒有想像中多」。

邱吉斯以自己4年1170萬美元合約為例：「第一個錯誤就是你以為賺到1100萬美元了，你是分4年領取500萬美元（扣掉稅金），所以你買了100萬美元的豪宅，以為自己還剩下1000萬美元。大部分的人還幫媽媽也買房買車，還得支付2至4％給經紀人，還有NBA的代管，你的收入被吃掉很多。」

球員誤判自己的收入，導致花錢沒有節制，更糟糕的是他們可能年輕時「有樣學樣」跟著老前輩亂花錢。邱吉斯指出資深球員的收入比較高，年輕人不知不覺沾上他們的花錢習慣，

美媒ESPN製作的《30 for 30》紀錄片曾有一集專題為「破產」，創下當時收視紀錄，其中提過部分球員對自己花了多少錢毫無概念。美式足球選手寇薩（Bernie Kosar）說他發現自己有60支手機，即使他只需要1支。他還負擔20多個家庭的開銷，因為他不懂得拒絕。寇薩諷刺地說，當他破產之後世界就清淨多了，沒有人再打電話來煩他，包括家人。

重量級拳王賀利菲德（Evander Holyfield）生涯收入超過5億美元，他和9個女人生下11個小孩，沉重的贍養費加上錯誤的投資、自己漫無節制的享受，也是差點搞到破產的著名案例。