香港巨星周星馳過去曾拍攝過多部經典喜劇，也一舉捧紅了劇中的女主角，像是徐嬌、朱茵、張雨綺、趙薇等女星，她們也因此被封為「星女郎」，成名後她們也憑著自己的努力各自在演藝圈中發光發熱。不過，近期因電影《新喜劇之王》被冠上「最醜星女郎」稱號的大陸女星鄂靖文，可不像其他女星那樣從此一帆風順，近日她受訪時便透露自己的近況，吸引大眾熱議。

現年33歲的大陸女星鄂靖文，大學畢業於中央戲劇學院表演系，雖然她的外貌不像其他女星般出眾、有特色，但她還是憑著自然的演技於2014年的喜劇選秀節目《我為喜劇狂》中脫穎而出，以冠軍身分順利出道，隨後她也開始接拍多部電視劇及電影。不過鄂靖文因為對於自己的外貌及表演都不夠有自信，因此對外仍不敢透露自己從事演員工作，即使在電影《縫紉機樂隊》及《西遊伏妖篇》中獲得演出，但卻沒有半個正面露臉的鏡頭，甚至在劇中畫著誇張的妝容也沒有一句台詞，人氣完全沒有提昇，她便跑龍套長達8年。

後來在一次機會中，鄂靖文被周星馳選上由他所執導的電影《新喜劇之王》，讓鄂靖文忍不住激動地在微博上發文吶喊「媽，星爺喊我拍電影了，這次有台詞！」難掩喜悅的情緒，也一舉抒發多年來的辛酸，而她也憑著此劇入圍2020年的香港電影金像獎最佳新演員，開始獲得廣大關注。不過，有不少網友認為，鄂靖文會一直默默無名，是因為她私底下不太經營社群媒體，下戲後也很少公開露臉，甚至不曾與粉絲互動，人氣才會無法翻身。

而鄂靖文的經紀人則表示，一直很希望鄂靖文能夠透過社群經營培養知名度，這樣兩個人才會有飯吃，但鄂靖文卻堅持只拍優質作品，不想要拍爛片或是上綜藝節目製造效果而毀了自身的羽毛，因此她到現在還是「懷抱理想」過生活，所以一年大概只有一部戲劇作品產出，讓經紀人相當無奈。