大陸長征五號B運載火箭的殘骸已在台灣時間今（31）日凌晨從印度洋上空墜落回地球，有馬來西亞民眾分享火箭殘骸飛越上空的畫面，儘管長征五號的殘骸並未砸向人口稠密區，不過美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）仍發文砲轟北京沒有分享具體的軌道訊息。

Debris from Chinese rocket lit up night sky some parts of Malaysia. US space command confirm the development China's Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30.pic.twitter.com/BIkjamFbTz — Sidhant Sibal (@sidhant) July 30, 2022

綜合英國廣播公司（BBC）、《紐約時報》（New York Times）報導，大陸長征五號B運載火箭24日成功將「問天」實驗艙送上太空、並與大陸太空站天宮對接後，外界持續關注火箭殘骸在返回地球後會否砸向人口稠密區。美軍戰略司令部（U.S. Strategic Command）稍早發布推文，證實長征五號火箭已在北美山區時間（MTD）30日上午10時45分（約台灣時間31日凌晨零時45分）從印度洋上空重新進入地球，值得注意的是，貼文還特別請網友們向北京取得包括殘骸潛在的散佈、「撞擊」位置。

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China (PRC) Long March 5B (CZ-5B) re-entered over the Indian Ocean at approx 10:45 am MDT on 7/30. We refer you to the #PRC for further details on the reentry’s technical aspects such as potential debris dispersal+ impact location. — U.S. Space Command (@US_SpaceCom) July 30, 2022

中國載人航天工程辦公室隨後也在微博發文證實，長征五號的末級殘骸已在零時55分重返大氣層，落入位置為東經119.0°、北緯9.1°周邊海域，貼文強調火箭絕大部分器件已在重返大氣層的過程中燒毀，《紐約時報》指出，落入區域約為婆羅洲與菲律賓間的蘇祿海（Sulu Sea）。

婆羅洲上的馬來西亞砂拉越（Sarawak）民眾隨後也在網路上分享火箭殘骸越過上空的畫面，影片顯示好幾個閃閃發亮的光點畫過夜空，許多民眾起先還以為是流星雨或彗星。

自大陸24日發射長征五號B運載火箭後，國際社會就在關注火箭殘骸重返地球後會不會砸向人口稠密的地區，重演2020年殘骸墜落西非國家象牙海岸一座村莊附近的意外。

美國國家航空暨太空總署署長尼爾森昨（30）日發布聲明譴責北京沒有分享長征五號B火箭返回地球時的「具體軌跡訊息」，他說所有國家都應該事先分享這類資訊，以便預測可能的殘骸撞擊風險，「尤其是像長征五號B這類帶來重大性命及財產損失風險的重型運載火箭。」

外界之所以會這麼關注長征五號B火箭，是因為一般火箭發射後、離開大氣層之前會將推進器及沉重的上級段分開，讓上級段以可預測的方式返回地球，不過長征五號B重達23公噸的上級段卻跟著進入軌道，在燃料燃燒殆盡、落回地球時，火箭殘骸仍有可能不會被大氣層燃燒完全，大型碎片仍有可能砸向人口稠密區造成破壞。