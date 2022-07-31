民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議未落幕，林智堅也在臉書公布所有遞交給台大學術倫理審查會的資料，但卻被質疑上傳和修正檔案的時間，居然是今年7月20日製作，民眾黨桃園市長參選人賴香伶抨擊，論文事件彰顯誠實還是最好的解決方式和態度，到目前看起來沒有做到讓大家信任和適宜的地方，很可惜。

賴香伶說，寫過論文的人都知道，當時上傳到國圖的資料，不管是書面或是電子檔，就是以那次為最基本，不會做任何更新，也不會接受被更新，林智堅論文出現這樣的變化，甚至有新的版本，他都要對外解釋清楚，論文走到現在，包含余正煌先生所說的到底誰抄誰，或是用魚目混珠方式沒辦法取信於市民，彰顯誠實還是最好的解決方式和態度，到目前看起來沒有做到讓大家信任和適宜的地方，很可惜。

另外，民進黨立委高嘉瑜日前因稱擔憂林智堅相關事件恐會造成民進黨選情衝擊「一屍五命」，此番言論遭到同黨批評。賴香伶也說，整個民進黨「全黨救一人」的狀況，引發內部高度焦慮，高嘉瑜委員說出部分實情，也是民進黨內敢言的性格，佩服她能在這麼重要時刻說真話，自己聲援她是因為看到很多側翼攻擊，但認為不需要對一個說真話的政治人物攻擊與撻伐，站在女性從政者角度，不希望對高委員有這麼多指責與擠壓，甚至要把他壓下去，這是不好的政治風氣。

賴香伶強調，要看清現在執政黨用欽點徵召方式找出他們候選人，可是總統現在是要幫他背書嗎？鄭文燦市長是要幫他背書嗎？這些歷歷在目都是考驗民進黨是否堪德領導國家大政的政黨，作為在野黨監督或是挑戰市長執政的權力，就是希望台灣的政治可以越來越好。