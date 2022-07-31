創校邁入第61年的臺北市私立衛理女子中學，新任校長於111年8月1日就任，由北市建國中學校長徐建國經董事會遴選通過，榮任衛理女中第7任校長。衛理女中自民國50年創校至今，歷經6任校長皆由女性出任，徐建國校長是60年來第一位男校長，自此，衛理女中將展開女性治校以外的新局面。

徐建國校長受訪時表示，非常感謝董事會遴選委員的支持與信任，尤其是衛理女中的教師會與家長會的肯定，衛理女中本著基督之愛創校，以「明德衛理、自愛愛人」為宗旨，踏實辦學，培育出許多優秀的人才回饋社會，是辦學口碑卓越的私立女子學校。他自己於去年經歷了信仰的更新，有感於能將信仰價值與教育工作相結合，是自己職涯上的新使命，因此有機會到以上帝之名所設立的學校服務，正是實踐這個新使命不可多得的機會，更是個人莫大的榮譽。他將以「傳神愛、育英才」為藍圖，會在最快時間內，儘速與全校教職員工齊心合力將校務工作做到最好。

衛理女中董事會表示：「此次校長遴選過程，經歷許多意料之外的事，學校剛過六十週年校慶，完全沒想到在進入下一個六十年的關鍵時刻，上帝為衛理女中預備的是一位在教育界耕耘多年，且資歷完備、辦學成果豐碩的男校長。衛理女中自創校以來一直本著「每個孩子都是唯一」的精神，看重生命的獨特性與可塑性，著重精緻化全人教育，致力於培養獨立自主的青年。期待衛理女中在徐校長的帶領下，於當前教育改革的浪潮中穩建地向前邁進。」