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太驚悚！臉書近2日流傳一部30秒影片，為一處足療店的員工疑似為補充酒精燈，卻因失誤的1個舉動，瞬間引起室內大火，就連躺在一旁休息的客人也被火焚，多人驚嚇逃出店外，畫面引起網友轟動。經查，該影片為去年9月間發生於大陸徐州的事故，在當時也曾引起輿論譁然。

臉書社團《爆廢公社公開版》昨日有網友上轉傳這部影片，影片中為某間足療店，當時店內至少有5名客人躺在睡床上接受足部服務，而角落一名女員工準備替已點火的酒精燈補充酒精溶液，卻疑似因忘記先熄火，直接在點火的情況下補入酒精，導致酒精蒸發產生的氣體被火點燃，整個空間瞬間爆出紅色火苗，引發氣爆。

畫面中可見，小小的空間被燒成紅色，酒精燈旁的女員工首當其衝，整個人遭火舌纏身燒成火球，躺在床上的5位客人的衣物與躺床也著火，室內所有人全都被突發事故嚇壞，一邊使勁拍掉身上的火，同時盡速向外逃竄並求救。

影片曝光後，迅速引起萬位網友熱議，不少網友直呼影片太驚悚，但也有人抨擊，該女員工毫無常識，呼籲大家萬萬不可在火源上倒酒精或酒精膏，否則後果不堪設想。

經查，此部網傳影片為，去年5月7日發生於大陸江蘇省徐州市一間足療店的火燒意外，當時當地派出所表示，顧客與女店員均無大礙，初判事故原因為酒精燈操作不慎所致。