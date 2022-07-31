24歲邱姓駕駛將車停在桃園區一處民宅車庫前，未熄火就在車上呼呼大睡，警到場發現副駕駛座上有毒品咖啡包。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

24歲邱姓駕駛將車停在桃園區一處民宅車庫前，未熄火就在車上呼呼大睡，住戶叫不醒駕駛只好報警，桃園警方獲報前往，敲打車窗許久好不容易喚醒車內男子，豈料邱男一打開車門，眼尖員警就發現副駕駛座上有毒品咖啡包，立即將邱男逮捕，依毒品罪嫌移送偵辦。

桃園警察分局同安派出所昨晚11點半接獲報案，稱有輛自小客未熄火堵住民宅車庫，駕駛在車上熟睡叫不醒，車輛無法進出造成居民困擾。

員警抵達現場，敲打車窗許久，車內男子終於醒來，但他睡眼惺忪看了員警一眼後，竟關閉引擎倒頭繼續睡，員警持續敲窗再度喚醒他，男子打開車門精神恍惚，下車後站立不穩，對於員警的詢問無法回應。

眼尖員警隨即在車內副駕駛座發現20包毒品咖啡包，以毒品試劑檢驗呈現二級毒品陽性反應，其中一包已打開使用過，員警立即將邱姓男子逮捕，依法移請偵辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！