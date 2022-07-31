一名男子近日和出軌長達2年的妻子離婚，他花450萬買保時捷給自己當做恢復單身的禮物，載女兒及母親出遊，轉換婚變的心情，他形容心情猶如撥雲見日般，盼自己在未來也能遇到相知相惜的伴侶，沒想到貼文曝光，引發網友歪樓喊爸，「爸，別難過了，我會好好孝順你的」。

原PO昨（30）日於論壇《Dcard》指出，妻子背著他外遇2年，近日兩人離婚，才恢復單身2天，他買了保時捷Cayenne coupe犒賞自己，這幾天開新車載女兒及母親度假，他坦言「心情豁然開朗，轉換心情走出婚變的悲傷」。

原PO在文中分享自己新車的配備，如Keyless感應鑰匙、四區恆溫、21吋鋁圈、油箱加大等，交車後他還替愛車貼了3M改色包膜，約花了450萬元，但他不後悔說，「人生沒有後悔藥，有當然很好，沒有也是不錯，我相信未來，我能找到相知相惜的伴侶」。

貼文曝光，網友全歪樓，「爸，別難過了，我好好孝順你的」、「爸爸有缺兒子嗎？我會當乖兒子的」、「爸！我是你兒子啊！記得我嗎？」、「爸爸我會陪著你的」。留言中也有不少人安慰原PO，「希望你能幸福，我覺得這些身外之物，都是為了更好的生活而出現」、「只要不負債，什麼都好，活得自由自在不被拘束，祝你幸福」、「這麼有錢還會被綠喔，你真的辛苦了」。