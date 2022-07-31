民眾黨新竹市長參選人高虹安日前在臉書發文，指透過民間單位及科技業贊助商，成功爭取新竹棒球場成為2023年世界棒球經典賽台灣熱身賽場地，新竹市議員陳建名說，場地方根本不知情，批評高根本是為了選舉自編自導，「令人瞠目結舌！」

陳建名說，經向新竹市政府求證，確實從未接獲高虹安有關WBC合作的任何公文書、電話聯繫，質疑當棒球場的主管機關是新竹市政府，在毫不知情的情況下，要如何提供場地資訊給世棒經典賽的主辦單位，讓對方評估賽事辦理的可行性？

陳建名也說，要在新竹棒球場辦比賽，結果場地方不知情，無法提供包含前期籌備與實際場地整備等相關資訊，要怎麼提供主辦方評估？他認為，高虹安「協助爭取」完全是杜撰虛構。

針對為何不透過市府爭取WBC官辦熱身賽，高虹安昨在臉書表示，民間單位本來就可以爭取國際賽事的主辦權。 另，主辦單位悍創昨也在臉書發聲明，證實新竹棒球場確實提案規畫為第一順位場地，也向高虹安等人致謝。

陳建名形容，身為執政黨的民意代表，「遇到愛收割的民意代表，也是心裡覺得悶，想不到這次可以遇到編個故事來收割的人，真的讓人瞠目結舌，大開眼界！」他說，為了選舉不斷詆毀市府用心做事的同仁，甚至編出這段故事來傷害、糟蹋新竹市，令人感到遺憾。