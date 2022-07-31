And no I won’t be done playing basketball at 38 years old lol, I’ll be in leagues all over the world playing and teaching the youth all that was taught to me. — A11Even (@KyrieIrving) July 30, 2022

目前仍然陷入交易風波的籃網明星後衛厄文，又開始想出全新「怪招」了嗎？因為目前才30歲的厄文，31日發推預告自己打算到了38歲，就會考慮離開NBA前往海外聯賽打球，努力把自己所學教給世界各地的年輕球員，問題是他到底會「教」些什麼？

「我根本沒有必要替自己打氣加油，我已經準備好要在全世界最棒的籃球聯盟打自己第12年的球，」厄文發推表示，「等到我38歲了，我將會有時間好好真正回顧一下自己職業生涯，我將會那樣做，但直到那個時刻來臨，我會享受每個時刻。」

厄文甚至預告自己到了38歲，還是沒有打算宣告退休，「就算我到了38歲，我還是不會停止打籃球，哈哈！我打算前往世界各地的聯賽打球，然後把我生涯所學到的一切教給年輕球員。」

或許厄文確實是一名相當全能的優秀球員，但他在場外也引發不少爭議或抨擊，除了曾提出地平說與鼓吹球員罷賽，上季更拒絕接種新冠疫苗，造成他只能變成主場缺席、客場才上的打工球員，假如他前往海外打球，恐怕也只會帶給年輕球員不少錯誤觀念！