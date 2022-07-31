上周在晶圓雙雄持續領軍反彈下，加權股價指數收盤為15,000.07點，較前一周上漲50.71點，漲幅0.34％；上市公司整體市值同步增加1,714.32億元，增幅約為0.37％，來到46兆8,213.51億元。

產業別指數方面，漲幅以電器電纜類指數上漲3.92％最大，跌幅以鋼鐵類指數下跌5.65％最大。

上周集中交易市場總成交金額為1兆76.99億元，全體上市股票成交金額為9,534.22億元，股票成交量週轉率為1.90％。成交金額前三名為：半導體類3,084.75億元、電子零組件類1,238.56億元、航運類844.40億元。

累計今年年初開盤至7月底共138個交易日，集中市場總成交金額為37兆4,660.62億元，市場日平均成交金額為2,714.93億元，股票成交量週轉率為69.94％，股票日平均成交量週轉率為0.51％。