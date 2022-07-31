桃園市警局長許錫榮(前排中)，坐鎮中壢督導臨檢勤務。(中壢警方提供)

桃園市警局執行暑期青春專案並肅清年底大選潛在危害因素，30日深夜至31日凌晨配合警政署執行擴大臨檢，桃園市警局長許錫榮親自坐鎮中壢，督導各項臨檢工作。許錫榮強調，中壢地區幅員廣大，轄區屬性複雜，快速打擊部隊制度已運作多年，能充分反制各種突發妨害選舉事件。

桃園市警局轄下各分局昨晚也配合實施擴大臨檢，共出動警力418名、臨檢場所150處。其中中壢警方查獲施用二級毒品2件2人、詐欺4件6人、搶奪1件1人、竊盜3件3人、妨害性自主1件1人、公共危險4件4人、妨害自由1件2人及刑事通緝犯10人。