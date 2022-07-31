教育部青年署辦理「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，今年共有235組團隊青年，於暑期6至8月間走出戶外，感受故鄉之美，透過自己的步伐探訪及體驗台灣土地、環境、時代以及人文社會的狀況，以留下時代記憶。

入選今年計畫的「寶島商號探險隊」團隊，由20多歲的木藝助理師陳憫、唐卡畫師林慈君及藝術設計師林哲安組成。團隊感受到現今立基於效率、性價比與便利性的科技發展及消費文化正逐漸蠶食早些年代裡，日常生活中的濃厚人情味。

「寶島商號探險隊」團隊以恆春半島至今維持傳統樣貌的老字號雜貨店、接續傳統同時創新的雜貨店及主打懷舊風格的新興雜貨店（文創商店）做為此次壯遊探訪的目標，透過紀錄店與人的歷史及特色古早商品，期待讓大眾憶起童年熟悉。

「柑仔店」即早年的雜貨店俗稱，單只是透過台語唸出，親切感就油然而生。陳舊筆記本裡的手寫賒帳紀錄，證明人與人間看似被距離感淹沒的信任仍然存在；打烊後出現的敲門聲，顯示不同於機械化運營的真實溫度。

「寶島商號探險隊」團隊實地走訪經營數十載的雜貨店，他們捕捉許多人性溫暖的面貌，更強烈地感受到隱沒於都市水泥叢林後，人與人之間緊密的情感聯繫。

「因區域不同，雜貨店們也有著各自的在地特色。」陳憫說，讓他們印象最深刻的是一間位於港口附近、已傳四代的泉成行雜貨店，店內那張從清朝流傳至今已有150年歷史的肖楠老桌上，就有著來自海口的印記。

「因附近居民多以討海維生，交易的錢幣也因此沾染上魚腥味，而桌面上用作投幣、原先削得方正的『錢口』，時間一久，竟被循著魚腥而來的老鼠啃咬成橢圓形。」隨著探訪的腳步，團隊一一記錄下雜貨店老闆們分享的趣事，為這些發生在台灣一隅的小故事留下見證。