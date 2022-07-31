近年大陸明星要走紅，除了推出受歡迎的作品外，上真人秀展現私下面以拉抬人氣，也是主流操作，相當受歡迎的陸綜《嚮往的生活》就會找來3到5名當紅明星，一同遠離城市體驗村莊自給自足生活，節目頗受觀眾喜愛，不料打著自然純樸風格的該節目，竟接連爆出醜聞，楊冪最新合作對象龔俊近來上了該節目，卻被瘋傳曾做過敗德情事，還登上熱搜引發議論，節目組也無奈不得不出面發聲。

大陸真人秀《嚮往的生活》會不斷更換當紅明星來當來賓，到鄉村或是漁村過上自給自足生活，藉此透露私下面貌與真實心情，節目開播以來相當受到歡迎，目前已接連推出6季節目，而繼先前爆出製作單位偷請洗碗阿姨幫忙打雜後，最新集數中，正與楊冪拍攝新戲《狐妖小红娘月紅篇》的男星龔俊，也引發爭議。

據悉，《嚮往的生活》產生了一組特殊的關鍵字「彩燈 鏡頭」，該組關鍵字於昨天(7/30)登上熱搜，有看節目的才知道，「彩燈」是節目中鴨子的名字，而在龔俊上節目的片段播出前，網上就盛傳龔俊不能跟「彩燈」一起出鏡，因為先前曾有爆料指出，龔俊「做過鴨」，當時該爆料傳開後，引發龔俊粉絲眾怒，部分激進粉絲還指控此消息是張藝興的粉絲惡意散佈，導致雙方在網路上開戰。

龔俊的傳聞越演越烈，而這也並非《嚮往的生活》首度傳出負面新聞，製作單位對此備感無奈，昨天(7/30)也發聲，公開聲明：「以這樣的形式上熱搜，是節目的悲哀，也是這屆觀眾的悲哀，少有人在關注內容真正在傳遞什麼，留言和八卦更能讓無知的人興奮」，覺得這些酸言酸語導致節目失焦，直言：「真的非常討厭用這樣的方式上熱搜」。