怎麼拍都好看的超美無邊際泳池

炎熱的夏天，海灘、泳池、水上樂園等場所也成了熱門景點，許多人都迫不及待地安排好行程，準備戲水消暑。在眾多玩水景點中，「無邊際泳池」成了近幾年火紅的打卡聖地，遼闊的泳池再加上池畔的無邊景色，隨手一拍都是絕美的風景。

你的泳衣是否也在衣櫃裡蠢蠢欲動了呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了全臺網路聲量最高的前十大無邊際泳池，快換上泳裝到這些超美的泳池去拍厲害的網美照吧！

NO. 10 日月潭涵碧樓酒店

「涵碧樓」是日月潭最知名的住宿飯店之一，位處最佳觀景位置，可以眺望到整個日月潭，入住其中宛如進入世外桃源。這裡的無邊際泳池，更是被許多人稱為「全臺最美無邊際泳池」。

出自國際建築設計師Kerry Hill之手，Over Flow的滿水位設計讓長達60公尺的泳池看起來彷佛與日月潭相連一般，特殊磁磚也讓泳池映出了絕美的湖光山色，讓許多網友大讚「水天一色美不勝收」、「感覺可以一路游進日月潭」。

NO. 9 仙湖休閒農場

仙湖休閒農場位於臺南市東山區，因為臺劇《俗女養成記2》而爆紅。從面山景觀房的大露臺望出去的遼闊景色，是這裡最大的特點，能眺望到整片山景的無邊際泳池，更是許多人最期待的設施。

位處山邊，仙湖休閒農場的泳池望出去是無邊無際的美景，只要抓好角度，就能夠拍出「水天一色」的絕美畫面。在雙面環山的泳池中，整個人彷彿被山林擁抱。許多網友在造訪過後都紛紛表示：「網美打卡必去！」

NO. 8 煙波大飯店蘇澳四季雙泉館

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的無邊際泳池「川原天幕」位於整個飯店的頂樓，同時處於蘇澳小鎮的制高點，不僅可以遠眺天邊美景，還能看見港口的船隻及海上風光。

高樓層的景色，不管是日景還是夜景，都別有一番風味。在這裡甚至還能夠欣賞到日出的美景！看著太陽從蘇澳港升起，山、海、日相互輝映出絕美的畫面，讓人一生難忘。去過的網友表示，「最吸引人的就是正前方就可以看到三港合一的蘇澳港。」

NO. 7 煙波花蓮太魯閣

煙波太魯閣為2021年在花蓮開幕的新飯店，設施和裝潢都非常新。位處太魯閣國家公園旁，後倚著壯闊的中央山脈，不遠處就是美麗的曼波海灘。飯店中可以同時欣賞到山景與海景的無邊際泳池，也成為許多網美的打卡聖地。

煙波太魯閣的無邊際泳池除了有絕美的景色，還有溫水池、烤箱等設施，一邊享受高級設備，一邊眺望遠花蓮美景，絕對是最奢華的體驗！入住過的網友也表示：「游泳池超級美」、「隨便拍都很漂亮」。

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NO. 6 The Bal’e Villas 牛眠埔里

The Bal’e Villas 牛眠埔里在蔡依林造訪過後就變得十分搶手，想要入住一定要提早下訂。隱藏於南投埔里山區，擁有43坪的超大Villa房型，外觀設計到建築材料都取自峇里島，更是有六座發呆亭及超美的無邊際泳池，讓你悠閒享受度假氣息。

牛眠埔里的無邊際泳池被群山環繞，在這裡可以看到層巒疊嶂的美景，向外延伸的長型泳池讓人覺得彷彿要走入山中，造訪過的網友表示：「無邊際泳池把水、藍天和青山連在一起了。」

NO. 5 枋客文旅

位於屏東枋寮的枋客文旅，不只距離火車站非常近，還可以看到漂亮的藍海。這裡最知名的，便是位於頂樓的海景無邊際泳池，從泳池邊緣往前延伸便是一片大海，看起來像是能直接游入海中。

白天可以看到湛藍的大海，傍晚時分則可以欣賞夕陽西下的落日美景，到了晚上泳池還會打上氣氛燈，並且池畔還有「星空酒吧」。在炫麗的燈光下，看著泳池外的大片燈海和星空，再配上一杯美酒，格外有情調。

NO. 4 墾丁H會館

位於屏東獅子鄉的H會館坐落於半山腰，倚山面海的地理位置視野絕佳，每一間房間都是附有陽臺的無敵海景房。通過會館內漂亮的空中廊道後，便會抵達景色絕佳的無邊際泳池。

墾丁H會館的無邊際泳池正對著大海，看起來就像和海洋連成一片，一望無際的景色讓人心曠神怡。泳池內還設有一整排面向大海的躺椅，讓人能夠超Chill地躺在沁涼的水中欣賞海景，這裡也成為許多網友的打卡熱點，「一望無際美麗又好拍。」

​NO. 3 福爾摩沙遊艇酒店

福爾摩沙遊艇酒店於今年在臺南開幕，位於安平水景公園，是全臺唯一擁有遊艇碼頭的飯店，臺南唯一的高樓無邊際泳池更是將熱蘭遮城、水景灣的美景盡收眼底。

位處高樓的無邊際泳池，向外延伸出的水平面看起來就像與天際線融為一體。在這裡除了可以拍美照之外，更是能悠閒地享受日光浴，並欣賞水景灣和遊艇碼頭的景色。在6月底酒店開幕沒多久後就已經一房難求，更被許多人收進了口袋名單。

NO. 2 高雄承億酒店

高雄承億酒店於今年8月開始試營運。位於總圖會館的9樓至頂樓，不只可以近距離看見85大樓，還能欣賞到高雄市景及西子灣海景。在24樓承億酒店打造出了全球唯一的「高空懸挑透明無邊際泳池」，試圖挑戰全臺最美無邊際泳池的封號。

泳池的側邊以透明材質設計，讓人身在其中彷彿凌空飛起一般，漂浮在整個港都市景之上，更可以欣賞到絕美的西子灣夕陽。池畔還設有風格酒吧和餐廳，給人最頂級奢華的享受。

NO. 1 礁溪晶泉丰旅

晶泉丰旅位於湯圍溝溫泉公園附近，是礁溪最熱鬧的地段。不只交通方便，飯店內的無邊際泳池和無邊際溫泉池，更是吸引了不少人前來住宿。

Image source/ 網路溫度計

位於晶泉丰旅頂樓的露天泳池和溫泉池全都採無邊際設計，讓人能夠有兩種不同的休閒享受，少見的無邊際溫泉池更是讓人印象深刻。在這裡可以一邊泡湯一邊享受美景，天氣好的話甚至還看得到龜山島！晚上也有不一樣的氣氛燈光，還可以看到星星，許多入住的網友都表示「超愜意」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年07月12日至2022年07月11日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『無邊際泳池』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。