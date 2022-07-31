民進黨台北市長參選人陳時中昨（30）日公布競選主軸與主視覺，有專家表示，從中看到陳向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌效忠，突顯自己是英系人馬的感覺。

陳時中的主視覺，是由二兒子、沿岸製作設計師陳彥中設計，3大元素包括溝通合作、整合團結及進步突破，主軸設定為「把事做好」，陳時中強調，將秉持以誠待人的態度，踩著堅定步伐，誠摯不張揚的市政新氣象，和大家齊心協力成就更好的台北。

對此，文化大學廣告系系主任鈕則勳提出3點解析。首先，雖然弧形、箭頭與圓形是很普遍的符號元素，但陳時中團隊將其分別賦予溝通、進步、團結的概念，算是有賦予符號新的意義。

再來，「把事做好」的主軸，很明顯是陳時中是想結合他衛福部長、中央流行疫情中心指揮官的經驗、專業與績效，建構做事能力強的意象。

最後，鈕則勳提到，箭頭直衝的意象，很類似2012年蔡英文參選時「taiwan next」的箭頭主軸，「把事做好」則呼應蘇揆「有政府、會做事」的主張。

鈕則勳認為，陳時中競選主視覺箭頭直衝的意象，很類似2012年蔡英文參選時「taiwan next」的箭頭主軸。（翻攝自陳時中、蔡英文臉書／合成）

在鈕則勳看來，陳時中明顯想連結與凸顯英系及蘇內閣團隊概念，「或許也有一定程度向小英與蘇貞昌效忠，突顯英系人馬的意味。」