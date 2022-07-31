今年的中職明星賽30日在台中洲際球場舉行，球迷除了可以親眼目睹球員的精湛球技與精采比賽之外，另外一個備受矚目的焦點就是場邊由5隊棒球啦啦隊所組成的史上最大團啦啦隊，樂天女孩琳妲昨日(30)也在IG釋出眾啦啦隊員們一起拍跳舞影片，引來萬人觀看。

中職桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」樂天女孩，同時也是知名網紅團體「反骨男孩」成員的琳妲昨日在IG分享明星賽啦啦隊員們一起開心跳舞的影片，只見琳妲穿著低胸裸色小可愛，深邃的事業線一覽無遺，下身穿著高腰牛仔熱褲，站在最前方面對鏡頭先是倒數，一邊對嘴歌詞，隨著節奏擺動自己的嬌軀，胸前也一跳，畫面極具震撼力，隨即趴跪在鏡頭外，只剩挺翹的蜜桃臀在鏡頭，其他成員們冒出在畫面中，開心的熱舞。

平常在啦啦隊可愛的琳妲，私下的穿衣風格相當火辣。(圖/林妲臉書、IG)

隨著音樂的節奏，接著琳妲又滑進鏡頭中劇烈的律動，讓傲人的上圍越來越靠近鏡頭，後頭的成員們的舞姿也越來越大膽，不停舞動身體，還有成員俏皮吐舌眨眼，可愛又性感，不過有位啦啦隊員並沒有加入熱舞，只是站在中間滑手機，如此反差的畫面，琳妲在貼文笑道「只要我們不尷尬，尷尬的就是後面玩手機的」。

影片曝光後，網友紛紛暴動留言「害我很期待玩手機可以突然加入嗨一波！」、「哈哈哈真的不尷尬」、「實在太好玩了啦」、「妹子多到不知道要看誰」、「很好玩一直看」、「超好笑的啦」，那位冷靜滑手機的啦啦隊員也被不斷詢問真實身分「是誰在玩手機」、「是波波？」、「是籃籃嗎？」引起廣大網友熱議。