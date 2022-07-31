南韓「國民妖精」李孝利擁有美艷臉蛋與火辣身材，加上自然率真的個性，讓她出道多年受到大批粉絲的喜愛，即使婚後與音樂人丈夫李尚順一同搬到濟州島定居，但她多次在實境秀節目中展現自然不做作的生活態度，使人氣始終居高不下。不過即使如此，李孝利私底下還是會遭到無情批評，近日便有一名韓國網友在論壇上曬出李孝利的「0修圖近照」，並以「李孝利最近衝擊性的美貌」為標題，意外吸引大批網友討論。

李孝利近幾年參與實境秀節目錄製時，經常以最自然的「素顏」出現在大眾面前，只有在表演或是參加重要的節目錄影才會化妝，但近期卻有網友在知名論壇上以「李孝利最近衝擊性的美貌」當標題，並在其中曬出她的0修圖近照。而照片中只見李孝利雖畫著濃妝，但可以清楚看到她臉部鬆弛、眼袋及皺紋都相當明顯，令部分網友紛紛留言「還是老了」、「有阿姨的感覺」、「真的該去保養一下」，還有人拿出她與49歲「美魔女」朴柱美比較，認為李孝利「就是年輕時過度飲酒的長相」而引發熱烈討論。不過，大部分的網友則是認為「40歲中段來說這已經很好了」、「還是很美」、「就是很有氣質的中年女性」、「自然的上了年紀有什麼問題」、「我覺得她這樣比較正常」。

李孝利的近照遭網友拿出來批評。（圖／mlbpark論壇）

事實上，李孝利自出道以來就十分勇於自我，造型相當百變，也絲毫不在意外界的批評，日前她登上綜藝節目《全知干預視角》時，髮型就從原本的飄逸長髮剪成了層次較高的羽毛造型短髮，令觀眾看了驚呼連連，就連韓國媒體都大肆報導，隨後李孝利本人也在粉絲俱樂部留言：「去家裡附近的美髮院後毀了，哈哈」大方地且樂觀地分享心得，同樣獲得大眾好評。因此韓媒看到網友此次的言論後，也讚賞李孝利「髮型毀了又怎樣？有皺紋又怎樣？她依然是巨星李孝利」。