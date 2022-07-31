根據《ESPN》記者洛維31日爆料，儘管籃網明星前鋒杜蘭特在今年自由市場開放沒多久，就跟籃網提出交易申請，卻在過了快1個月時間，籃網不僅接連婉拒其他球隊報價，甚至提出讓其他球隊難以接受的喊價，就是想要迫使杜蘭特自行收回交易申請。

這一切只能說是杜蘭特陣營的誤判形勢，原本在自由市場剛開放之際，杜蘭特很有機會跳槽還有薪資空間的太陽，卻因太陽選擇匹配溜馬開給主力中鋒艾頓的4年1.33億美元報價，讓杜蘭特跳槽太陽的希望破滅，也讓籃網有機會刻意刁難其他球隊。

像是熱火開出包含希洛、羅瑞等人報價，籃網直接拒絕，接著換成塞爾提克拿出傑倫布朗、懷特與3個首輪籤，卻還是被籃網拒絕，籃網甚至反而提出包含傑倫布朗、史馬特與1名輪替主力球員、多個選秀權的開價，讓塞爾提克根本不可能答應。

這一切刻意為難其他球隊的報價，無非是籃網想讓杜蘭特了解到，他現在除了繼續留在籃網以外，根本不可能有其他球隊可以交易到他的現實情況，迫使杜蘭特只能乖乖收回交易申請，下個球季繼續待在籃網打球，只能說籃網確實是「用心良苦」！