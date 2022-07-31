民進黨台北市長參選人陳時中昨日公布競選標語「把事做好」，對此，民眾黨立委蔡壁如痛批，陳時中指揮官風光轉戰台北市長選戰，丟下一堆爛攤子，稱把事做好，難道指的是養活了不少口罩、疫苗跟快篩的廠商？在她看來，更像把戲演好！

蔡壁如指出，曾經是衛福部長兼防疫總指揮官的陳時中，在小英總統的命令下，一個星期的時間就決定放下防疫重任，投入選舉，然後說「把事做好」，實在是格外諷刺。

她表示，在國人最需要疫苗的時侯，陳時中在等高端，等來500萬劑的高端疫苗，國人卻又不買單，導致279萬劑貴森森的高端疫苗，活生生被銷毀；染疫死亡24小時內火化，導致多少家庭一夕間天人永隔，連最後一面都見不到、連好好安葬都來不及。

蔡壁如說，很多孩子就這樣走了、更多老人家也走了，心中無比悲痛，但是我們不能說，說了會被1450出征；放任黑心快篩試劑進口，做小吃店的、賣碳粉匣的，只要是綠友友，就可以在國人最恐慌的時候，用最快的速度進口黑心快篩試劑。

她認為，死這麼多人8000多條人命，陳時中兩手一攤，就一句「要怪，就怪病毒吧！」現在，在毫不封頂的選舉經費下，陳時中指揮官用最華麗、最金貴，勘比總統級的陣仗，風光轉戰台北市長選戰，丟下一堆爛攤子。

蔡壁如痛批，陳時中說的「把事做好」，難道指的是養活了不少口罩、疫苗跟快篩的廠商？這些事情都做得挺好，於黨有功！說實在，陳時中戲也演得好，一張「忙到9點才吃泡麵」的照片，可惜了旁邊「沒用過的湯匙和筷子」卻露了餡，作秀過了頭會令人噁心。