民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞日前以80萬元交保，他關閉已久的臉書帳號突然在今（31）日發文，「我能理解政治現實，但過去受我贊助，整袋幾十萬幾十萬拿走的人落井下石說我是陌生人，我就覺得過分了些。」

對此媒體人黃揚明表示，這是不是復仇預告？會不會有很多人瑟瑟發抖呢？他提到，去年曾有個藝術家否認曾賣畫作給林秉樞，還說若有此事，作為佛弟子願死後墮無間地獄。如今林秉樞重開臉書，有多少人會心驚膽跳，「就讓我們繼續看下去。」他也質疑，當民進黨全黨圍剿高嘉瑜之時，林剛好把臉書打開？這難道不是一種巧合？

國民黨台北市議員徐巧芯則Po出過往跟林秉樞有關聯的綠營政治人物與林之合照，她說，林的朋友圈幾乎佔了陳時中競選團隊的一大半，這到底是怎麼回事呢？認識就認識，當初為什麼要說謊呢？

徐巧芯所列政治人物，目前屬於陳時中團隊的有吳思瑤、管碧玲、范雲；吳思瑤擔任陳時中競選總幹事，管碧玲為陳時中政策小組總召集人，范雲則是政策小組成員。