民進黨新北市長參選人林佳龍要求新北市長侯友宜承諾如果連任會「做好做滿」，他今天再度表示，這是社會普遍關心和擔心的事情，到底侯友宜現在是要競選新北市長，還是未來下一任總統，應該對社會坦誠說明。台灣不應該再發生參選人對選民承諾不清楚，或說的話最後跳票，這都不是很好的示範。

林佳龍今天出席李登輝基金會和台灣智庫共同舉辦的論壇，會後接受媒體聯訪表示，他記得國民黨幾位政治人物，也是以縣市長的身份去參選總統，包括國民黨主席朱立倫，他2016年以新北市長身分請假去參選總統，選完之後，2018年向新北市民說對不起，前高雄市長韓國瑜選上市長又請假去參選總統，最後被罷免的。

他強調，現在要大家關心甚至也很擔心的是，會不會又發生一樣的事情，或者也有人在質疑說，這是不是國民黨的習慣，就是沒有辦法把自己對選民承諾的任期做好做滿，就會跳槽去選舉更高的職務，甚至可能會導致補選造成勞民傷財。

林佳龍表示，民主政治大家期待一切透明，因此有志於更高職務的人也應該向社會來說明，台灣不應該再發生參選人對選民的承諾不清楚，或說的話最後跳票，這都不是很好的示範。

他也覺得新北市和日本的城市未簽署任何姐妹城市非常不可思議，但事實就是如此，侯友宜當了8年副市長，還有4年市長，共有12年的時間，但沒有對國際交流，特別是城市外交，像是締結姐妹城市或友好城市，似乎沒有著力，也因此新北市雖然是台灣最大的直轄市，可是在跟台日交流上幾乎是掛零。

林佳龍表示，台日地理接近，文化親近，應該是有很多的城市交流，他自己擔任台中市長，4年任內簽署14個姐妹和友好城市，其中就有8個是跟日本締結，這個可以作為比較。

他承諾，他如果能夠當選新北市長，也會加強城市外交，特別是台日關係，並會設青年國際大使來做青年交流，特別是日本，他們有所謂的修業旅行，高中生畢業的出國交流，這是台灣很好的機會，台日的交流跟友好關係要從學生時代就來做起。

林佳龍表示，這個部分有具體的數字，日本人很喜歡來台灣畢業旅行，台灣人也可以加強到日本畢業旅行，數字會說話，一個行政首長的輕重緩急就反映在他施政的數字上面。