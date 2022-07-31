從張學良壽山故居，望向大坪頂礮臺原址，循著日本裕仁皇太子的足跡，眺望哈瑪星街區，解密打狗港的舊時軍事防禦線。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

位在壽山的張學良幽禁故居，因處於軍事管制區內，多年來未曾開放；1950年代左右，東北少帥張學良曾2度遭到軟禁，鎖困在潔白的建築物裡頭，直到1959年才從「小白宮」被釋放；從不開放的幽禁故居，也蒙一層神祕面紗。而首度移師高雄的台灣文博會，將張學良的小白宮列為文史遶境30條遊程之一，既是首度公開也可能是最後一次公開，限量名額開放報名後立刻秒殺，帶領民眾推開時光大門，深入窺探張少帥被幽禁的餘生歲月、與張學良每天眺望的海港風情。

根據文史資料，當年張學良所幽禁的小白宮，前身為高雄高爾夫球俱樂部，是日治時期台灣唯兩座的高爾夫球場，矗立在港邊、具有制高點與海防的雙重戰略地位的壽山，張學良在西安事變後，1946年被押解來台，後半生多與夫人被囚禁於台灣度過餘年，曾在1949年及1957年兩度被軟禁在高雄，而後陸軍第二軍團編組成立壽山指揮所，小白宮皆為其管轄範圍。

壽山一直作為軍事用途，開放給民眾的範圍也有限，致使壽山都被蒙上一層神祕色彩；而小白宮因長年位處軍事管制區內，從未開放給一般民眾參觀。台灣文博會首度離開台北移師高雄舉辦，接下來3個月，陸續推出30條文博遶境路線，最受矚目的小白宮路線是70年來獨家開放，讓外界得以一窺張學良幽禁的心境轉變以及在港都遺留的最後字跡。

遊程另個亮點是有近150年歷史的市定古蹟「雄鎮北門」，完工於1876年，曾是防禦打狗港重要的歷史場域，歐式礮座、中式紅磚營門，以及地下化的兵房，還有營門、城垣、彈藥庫及營舍的遺跡等，南北兵房則是首度開放。還會從張學良壽山故居，望向大坪頂礮臺原址，循著日本裕仁皇太子的足跡，眺望哈瑪星街區，解密打狗港的舊時軍事防禦線。