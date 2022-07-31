男網天王喬柯維奇（Novak Djokovic）仍然在備戰今年8月底的美國公開賽，即使他知道沒打COVID-19疫苗闖關的機率非常小。美網的比賽場地在紐約市，目前的情況是喬柯維奇無法出示接種疫苗證明，他連美國都進不去。

喬柯維奇在IG貼出自己打赤膊的練球影片：「我想花點時間告訴大家，我非常感謝來自世界各地支持者的留言，我沒料到會有這些，令我非常訝異，只是想說聲謝謝。發現大家這麼支持我的網球生涯，盼望我繼續打下去，讓我感到很特別。我以假設自己能夠參賽的狀況來備戰，同時等待是否有機會讓我進入美國，交叉手指祈禱！」

支持喬柯維奇的人很多，有人高喊「你不能參賽，我們就不看美網了」，包括一些不看網球的人也前往IG留言鼓勵。一位自稱美國人的網友表示，他不是網球迷，但他感謝喬帥挺身而出，他是一個大英雄，因為他堅持身體的自主權，不讓那些東西打進他的身體。

喬柯維奇上個月表示：「我能做的都已經做了，現在決定權在於美國政府，看他們是否開放未打疫苗者入境。」難得的是喬柯維奇為了堅守身體的自主權，甘願放棄追逐網壇大滿貫賽最多冠的歷史地位，也有網友稱讚他是對抗疫苗暴政的「自由鬥士」。