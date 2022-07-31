桃園市大成國小學生施凱捷獲得今年總統教育獎。（教育部提供／林志成台北傳真）

國立內埔農工學生李敏獲得今年總統教育獎。（教育部提供／林志成台北傳真）

2022年總統教育獎共有56名學生獲獎，包含大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名，蔡英文總統將於8月5日在台北圓山大飯店頒獎給他們，表彰他們在生活經濟問題困擾或身體病痛的限制之下，仍然活得精彩。

獲獎的嘉義市育人國小學生陳懷恩，因脣顎裂及先天性頸椎融合症、脊椎側彎，時常進出醫院，也因先天性頸椎融合症併脊椎側彎，國小六年級時的身高僅122公分，但他不因此怨天尤人，反而積極活出自己，被認為是「揮灑生命的小巨人」。

陳懷恩憑藉跌倒了再奮起的精神，主動參與校內各項活動，舉凡路跑、接力比賽或是游泳課，都能在協助下順利完成。他也不斷擴展生命廣度，參加具挑戰性的活動，例如疊杯比賽，經過加倍磨練，都有出色表現。他的文藝創作更精采，他以雙手繪出自己的生命歷程，創作圖文並茂《我和我的嗝嗝同學》繪本。

另位獲獎的桃園市大成國小學生施凱捷是白斑患者，常需面對外界異樣眼光和言語霸凌，但他不因此自暴自棄，反而更加奮發圖強。他在課業學習穩紮穩打、按部就班、心無旁鶩，成績始終名列前茅，他也常熱心指導同學，校內英語會話、朗讀比賽也屢獲獎項，因此他現在更有「學霸」之稱號。

因施凱捷皮膚不具黑色素保護，無法在太陽下運動，但他經年學習跆拳道，即使對練讓腳趾變形，他也從不放棄、不喊苦，努力晉升到黑帶，並在競賽中奪得多面獎牌，其面對生命挑戰展現韌性的精神。

國立內埔農工學生李敏也獲獎，她來自國境之南恆春的低收入戶家庭，從小與印尼籍母親相依為命，家中開銷僅依靠媽媽打工收入維持，成長過程中常遭受同儕霸凌，以致於她曾經一度覺得人生灰暗無光。

在因緣際會下，李敏接觸到拳擊運動，啟蒙教練蔡耀鈞鼓勵她就讀拳擊名校國立內埔農工，勇於挑戰自我的她就展開離家百里的學習生涯。拳擊訓練過程非常艱辛。經歷了辛苦訓練與落敗挫折，她日漸成長，入選拳擊協會潛力選手，更獲屏東縣府頒發傑出運動員獎。