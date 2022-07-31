基隆市警察局局長張樹森親自率隊，於30日晚間舉行擴大臨檢，共計查獲3名通緝犯。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警察局30日晚間執行擴大臨檢，並同時規劃執行「暑期保護青少年－青春專案」臨檢取締勤務，由22日甫上任的警察局長張樹德親自帶隊指揮，共查獲1名傷害通緝犯、2名毒品通緝犯及1名逃逸外勞。

30日晚間，在基隆市警察局局長張樹德在警政署駐區督察沈忠益陪同下，於晚間8時左右親自率隊執行擴大臨檢勤務，共計出勤151名警力。警方運用優勢警力於轄內KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所，採「高強度、高密度」與「閉鎖式」執行擴大臨檢掃蕩，防制青少年聚集滋事或出入妨害身心健康場所。

另外，警方也交替執行路檢攔查勤務，嚴防青少年無照駕駛及騎乘改裝車致生危害情事，以完成保護青少年之任務。30日晚間的擴大臨檢，計查獲傷害通緝犯1名、毒品通緝犯2名及逃逸外勞1名。

基隆市警察局表示，自今年7月1日執行青春專案以來，已查獲販賣毒品案18件18人、施用毒品案55件55人、違反兒少性剝削條例案7件15人、參與詐欺集團或擔任車手案10件18人、參與賭博或提供賭博場所意圖營利案2件2人、勸阻青少年深夜流連妨害身心健康場所9人。

警方同時於臨檢中向店家宣導不得於深夜容留青少年，並提醒若發現店內有滋事或濫用藥物等情事，務必立即通知警方到場處置，以迅速遏止不法犯罪發生，期許店家能與警方共同建構青少年健康成長環境。

基隆市警局局長張樹德表示，警方會全力維護本市治安及交通安全、順暢，並持續結合市政府各網絡單位共同執行青少年保護工作，另因應年底選舉將至，會帶領團隊澈底淨化選前治安，嚴查賄選案件，以維護選舉之公正及公平。

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