新竹棒球場品質低下遭炮轟，導致中職富邦悍將外野手林哲瑄撲接時受傷，內政部次長陳宗彥今（31日）表示，「接受批評，繼續推進！」看到林哲瑄臉書抒發自己的心情，忍不住想呼籲台灣要共同提升對球場的品質的標準，他也強調，做的不夠好，被檢討批評也是應當，但把體育發展當作政治砲火，真的大可不必。

陳宗彥今透過臉書表示，任何一位選手無論是職業還是基層的選手，都應該在高標準的球場，享受屬於他們的運動賽事。每次有運動賽事時，國人總為了選手加油打氣，贏了歡喜、輸了鼓勵，總希望選手能再接再厲，改變缺失不斷進步。這幾年國家對於運動賽事的投資逐年增加，效益確實比以前好，但改的不夠快、做得不夠紮實，這點不必迴避，也不需粉飾。

他說，台灣要走向運動已開發國家，硬體設備要足夠，訓練與支持制度要友善，各單項協會要改革和透明化、發展項目要精選（有些項目對東方人比較困難），另外，姑且不論選手的培訓要挹注的時間與經費，單單場地的維護管理更是一大學問。說到底，體育預算的排序，可能在重大建設、民生基礎設施、交通建設、義務教育、社會福利之後，所以可能要經年累月的努力，才能建出一個令人滿意的場地、發展令人滿意的維護制度和資金來源。

陳宗彥表示，以棒球來說，如果大聯盟球場標準是100分，那麼台灣一般球場大約是15至20分，可以舉辦職棒賽事的球場大約是40至60分，因為從球場硬體規畫、建築設計、工程施工到場地土石結構基礎改善、草皮的選擇、種植與維護、燈光照明、出入動線、球員區、牛棚、轉播攝影設備位置、觀眾看台視線、外圍交通等等問題，真的不是一蹴可及。

此外，以前台灣經濟未開，大家最關心的事是填飽肚子，漸漸的國民所得已達已開發國家之列，開始關注更多精神、娛樂生活的需求，有國球美譽的棒球，發展起來都這麼艱辛，更何況其他運動賽事，除了要求政府做好作滿之外，能否修法讓企業的力量能更多方面的協助，國外的球場幾乎都是球團自己興建的，基於對自己球員的保護，相關的規畫、設計也會更加講究，當然，也要面對更高昂的門票、更商品化的操作，因為要有資金來源才能養好場地、長期支持球隊成長。

陳宗彥最後提及，台灣要走的路還很長，一座不夠好、缺點很多的球場，現在變成政治攻訐的利器，然而，當政治人物得逞之後，台灣的球場問題就解決了嗎？把責任都歸結到特定人身上之後，體壇的發展困境就消失不見了嗎？沒這麼簡單吧。

許多選手跟長期專注棒球的朋友，對球場的檢驗與不滿，要坦誠面對、接受批評，但有些人，過去很少聚焦在棒球事務，甚至主動協助，卻突然冒出來痛心疾首的指指點點，等他們找到下一個議題，就不會再回顧台灣體壇應該關注的議題。陳宗彥強調，做的不夠好，被檢討批評也是應當，但把體育發展當作政治砲火，真的大可不必。