民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文門和球場門「雙門」夾殺，「一屍五命」、「換堅」說法甚囂塵上，國民黨桃園區議員參選人凌濤以觀察林智堅黨籍議員參選人棚拍合照會不會上架，反映小雞對母雞信賴度。同區爭取連任的議員余信憲今就表示，2天來已掛上逾30面的合體看板，還趕印3萬隻合體扇子努力發放，展現小雞全力力挺母雞「堅定向前」，要破除謠言，拉抬競選氣勢，提升戰力。

「『換堅』是假議題！」余信憲說，藍營不斷散佈「換堅」及「民進黨議員參選人擔心影響選情，跟小智合照的看板，聽說很多都想下架」的謠言，但他這兩天掛上和市長鄭文燦及林智堅的合體戶外帆布看板就有30多面，也趕印3萬支同樣和鄭文燦及林智堅合體扇子，趁著大熱天請助理到各處散發，力挺民進黨提名的市長參選人林智堅，「小雞挺母雞」展現團結氣勢，希望五星級市長鄭文燦交棒五星級市長林智堅，小智當選後一定延續鄭文燦的五星級施政，讓桃園持續大步向前。

對於林智堅參選以來受到藍營猛烈攻擊，無論是其過去所寫的論文，或近來其擔任新竹市長任內重大建設新竹市立棒球場啟用確有缺失，都被放大檢視，也讓藍綠陣營關注林參選桃園的民調是否有消長。余信憲說，林智堅仍領先超過誤差範圍，代表國民黨惡質猛攻論文無效，且棒球場確有缺失，現在造成球員受傷，林智堅即時道歉不卸責，相信林智堅會持續針對球員傷後復建等進行關心與負責，藍營炒作的「換堅」議題將無法得逞，這個風波會很快過去。

余信憲表示，藍營目前透過地方人士散佈，「換堅」及「民進黨議員參選人擔心影響選情，跟小智合照的看板，聽說很多都想下架」的謠言，完全是假議題、是選戰攻防，是為製造民進黨內部予盾，這種謠言只會讓綠營更團結，不會得逞，林智堅現在走到那裡，民眾還是非常熱情，市長選情不受影響，強調都是藍營放的不實消息，企圖影響選情，民進黨決策高層也未有此討論，澄清是假議題、完全是選戰攻防。