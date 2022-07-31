近期正逢農曆七月鬼門開，許多人都會抱著敬畏的心，避免前往山區或是海邊活動，但對於本身就住在靠近山區的人來說，還是會照平常的方式生活。而知名網紅丹妮婊姐昨（30）日便在臉書粉絲團上透露，家中愛犬「胖皮」平常都會跟著家人前往家附近的樹林散步，但昨日卻怎樣都不願意踏入樹林，直到她爸爸說了「一句話」，她才恍然大悟並覺得毛骨悚然。

丹妮婊姐昨日在臉書上發文，透露家中愛犬胖皮每天的散步路線都有兩條固定的線路，一條往偏僻樹林，一條則是住戶較多的路，但昨日丹妮婊姐的爸爸牽著胖皮散步回來時，卻透露胖皮當時怎樣都不往樹林那條路走，即使拖著牠也不願意走，爸爸只好改變路線，往住戶那條多繞幾圈，當下丹妮婊姐還十分納悶，但爸爸接著就表示「我想是今天鬼門開吧」，丹妮婊姐才驚覺，難怪長輩老是說不要往偏僻地方混，現在那條路應該很熱鬧，接著透露希望愛犬與寵物溝通師聊天時，不要聊到這部分，避免她起雞皮疙瘩。

而網友看到後竟意外引發熱烈討論，紛紛留言「之前溝通就看到天花板上有一個吊在那邊」、「之前養一隻哈士奇，牠非常敏感，每次爸媽帶牠去某個公園，打死都不經過某座涼亭，有一次硬牽牠還直接掙脫繩索。牠對於一些很怪的地方也死都不去，因此常被借去看房子」、「樹林顯示人多擁擠」、「農曆七月如果看到貓狗往沒人的地方莫名狂吠，都會心底發毛」、「難怪我家的狗會一直定格看樹林區的某一處」。