前鎮警針對轄內歌唱卡拉OK、視聽歡唱小吃部、養生館、遊藝場實施「擴大臨檢」。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

左營警到治安顧慮場所實施臨檢。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

配合警政署規劃，高雄市警局17個分局動員627名警力，昨深夜執行擴大臨檢勤務，這也是警察局長林炎田到任後首次參與勤教臨檢，4個小時勤務下來，共查獲5名通緝犯、4人持毒還有8人酒駕。

高雄市政府警察局規劃於30日22時至31日2時執行擴大臨檢，警察局長林炎田首次親自率領，針對轄內易滋事、鬥毆特定營業場所，進行掃蕩臨檢及實施閉鎖式路檢攔查。隨後並到苓雅警分局轄區酒店進行臨檢，還出動緝毒犬配合，身穿超短低胸洋裝，腳踩超高高跟鞋的酒店小姐排排站接受警方檢查。

另外如前鎮分局針對轄區內歌唱卡拉OK、視聽歡唱小吃部、養生館、遊藝場實施「擴大臨檢」，也在同時段中針對轄內易發生酒後駕車肇事、飆車路段同步執行路檢取締；左營分局也由分局長陳文耀親自率隊前往轄內大型KTV、餐酒館及複合式遊戲主題餐廳等治安顧慮場所實施臨檢。

4小時下來，17個分局昨總共動員627名警力執行擴大臨檢勤務，共查獲查獲2件3人持有共計20.11公克的海洛因、1人持有K他命香菸，另外，查獲5名通緝犯以及2名失蹤人口、1名逃逸外勞、尋獲1輛失竊機車，以及一家小吃部違反《菸害防制法》，酒駕部分則查獲8人。