高嘉瑜「一屍五命」說慘被圍剿 王世堅怒問綠粉一句 @中時新聞網 ​

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷「論文門」與「球場門」兩大爭議，讓同黨立委高嘉瑜擔憂恐造成北北基桃竹「一屍五命」，沒想到此話一出慘遭綠粉出征。對此，民進黨台北市議員王世堅直言，綠粉已習慣性攻擊高嘉瑜，他除痛批，「柿子挑軟的吃，這非常不好！」更怒問，「若進醫院準備開刀，結果執刀醫師論文抄襲，你敢給他開刀嗎？」

高嘉瑜25日在政論節目表示，民進黨內部有一股勢力在醞釀換堅，加上《美麗島電子報》民調指出，有近6成民眾認為若論文違法就該換掉林智堅，她因而憂心會否影響民進黨北北基桃竹選情，導致「一屍五命」？更形容目前狀況就像「失速列車」，都知道快撞牆了，但列車長就站在那一動不動，都不知道該不該去拉手剎車。

這番言論說出後，高嘉瑜隨即被綠粉猛攻，王世堅29日在中視政論節目《庶民大頭家》提到，有一段時間高講什麼幾乎都會被攻擊、甚至霸凌，但這些攻擊言論並沒有分析清楚，也懶得去看她到底講得是什麼、內容有沒有道理，過度欺負高已經「變成了他們（綠粉）的習慣。」

王世堅也怒問攻擊高嘉瑜的綠粉，若有一天進了醫院、躺在手術台上準備動手術，得知執刀醫師的論文是抄襲的，「請問你敢給他開刀嗎？」又或者住的房子，設計的建築師論文是抄襲的，「請問你敢住嗎？」他呼籲攻擊高的人先把上述問題想清楚、再來說個分明，「柿子挑軟的吃，這非常不好！」