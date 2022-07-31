民進黨台北市長參選人陳時中昨公布競選標語「把事做好」，遭指抄襲新北市長侯友宜，而陳時中競選團隊總幹事吳思瑤反酸，這句話是符合陳時中的口頭禪。對此，國民黨發言人江怡臻痛批，陳時中鮮少公開說過「把事做好」這句話，吳思瑤説陳時中說過N次更是在說謊，請民進黨用事實說話，更不要用明顯不符合人設的標語來幫陳時中漂白。

江怡臻指出，民進黨試圖為陳時中扭轉形象，但陳時中過往給人的印象就是傲慢跟不願意溝通，地方給予的建議常常無法接納，這樣的政治人物，完全背離「把事做好」這個印象，請吳思瑤不要再說謊。

江怡臻表示，吳思瑤指「把事做好」陳時中講了N次，但網路搜尋僅發現2020年5月底一篇人物專訪提到，相較於侯友宜多次公開提到「努力做事」、「好好的做事」、「把事情做好」，陳時中根本就是在抄襲侯友宜。

江怡臻直言，民進黨認為「把事做好」是陳時中的標籤，完全指鹿為馬，如果真的想抄，請抄襲侯友宜認真做事、不拼政治的態度，不要只會當抄襲又落跑的「抄跑超人」。