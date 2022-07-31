張秀卿與邵大倫搭檔主持，妙語如珠的對話，逗得觀眾哈哈大笑。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄流行音樂中心首次主辦大型售票演唱會「真愛秀・藍寶石大歌廳」，從 30 日晚間一連2天在高雄流行音樂中心海音館熱鬧開唱。把時空瞬移到當年秀場的盛況，秀場年代是一個觀眾無法忘懷，深深烙印在心中的娛樂文化；流音中心也將這難忘的年代風華，再度搬上舞台。

「藍寶石」對於高雄意義非凡，代表著在地 70至80 年代重要的娛樂符號，這份文化的記憶一直流傳在所有人心中，讓高雄人驕傲的說那是一段帶動經濟起飛的年代。30日舞台

呈現濃厚不夜城的氛圍，演出開場以「豬哥亮歌廳秀」復刻開場，豬大哥雖已逝世，

但這位縱橫藝界秀場的綜藝天王，由主持人邵大倫維妙維肖地模仿著，主持人妙語如珠的鬥嘴，將民眾拉回到當年台上唱歌、台下歡笑的盛況。

30日眾星雲集的歌廳秀現場，邀請了情歌天后林慧萍、金曲歌后黃妃、台語歌后龍千玉、台語歌王蔡小虎、王彩樺、曾心梅、蔡昌憲輪番上陣；玉女紅星林慧萍壓軸獻唱回憶殺情歌，全場也跟著陶醉的大合唱，而歌王蔡小虎高唱慢歌組曲，掌聲不間斷；讓到場民眾一次享有多組的經典回憶。

提到真愛秀‧藍寶石大歌廳，高雄副市長史哲深具信心，認為這場表演將成為高雄流行音樂中心的台語品牌節目。經典重現加上眾星雲集，中間當然很多不容易。但高流一直堅持且努力的籌劃，就是希望能打造這台灣流行音樂史上不可忽略的奇蹟，同時更要在節目中表現出高雄人的生猛有力。