Instagram為了與TikTok爭奪社群平台的第一把交椅，近期屢屢進行改版，但這些改動卻讓IG上的用戶十分不滿，美國名媛姐妹金卡戴珊和凱莉詹納更發文抱怨IG變得越來越像TikTok，在網民的洗版批評後，IG執行長莫塞里(Adam Mosseri)終於表示，將會撤回先前測試的新功能，並暫時停止更動。

7月25日名媛姐妹金卡戴珊（Kim Kardashian）和凱莉詹納（Kylie Jenner）公開在IG上抱怨自從IG推出改版後，動態牆上就會出現一堆未追蹤帳號的貼文，而且IG越來越像TikTok，因此她們在限時動態上轉發貼文並表示:「讓Instagram 再次成為 Instagram，不要想成為 TikTok，我只想看到我朋友的可愛照片。」

金卡戴珊和凱莉詹娜都是IG上的超級紅人，金卡戴珊擁有3.26億粉絲、凱利詹娜則有3.6億。因此這則限時動態引發熱烈迴響，有許多用戶也紛紛站出來痛批IG的新功能十分擾人，這也讓IG執行長莫塞里(Adam Mosseri)不得不出面解釋，承諾平台除了會繼續支援照片功能。

IG更新的功能包括模仿TikTok短影音的新工具Reels、全螢幕顯示內容、以及病毒式推送用戶未追蹤帳號的陌生內容。

IG執行長莫塞里在影片坦承，IG用戶觀看更多影片的趨勢是確實存在的，IG母公司Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）也曾說過，用戶在使用IG時，有20%的時間是觀看Reels短片。因此IG也嘗試想擴大這種模式，但很明顯，用戶並不喜歡IG現在的設計變化，因此他決定先行撤回先前的更動，重新起步。但這次撤回改版不過是「暫時」的，日後IG還是隨時有可能會恢復這些改動。

👋🏼 There’s a lot happening on Instagram right now.



I wanted to address a few things we’re working on to make Instagram a better experience.



Please let me know what you think 👇🏼 pic.twitter.com/x1If5qrCyS — Adam Mosseri (@mosseri) July 26, 2022

金卡戴珊和凱莉詹娜對於社群有巨大影響力，據外媒 Insider 報導，前陣子開利詹娜發文表示自己不喜歡Snapchat的重新設計，因此不會再使用這個程式後，短短的時間內Snapchat的市值直接被蒸發了10億美元，如果IG不打算放棄短影音模式，就得要想辦法讓這些IG紅人滿意才行。