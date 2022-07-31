今年74歲的「歌壇長青樹」余天，日前突然病倒緊急住院，兒子余祥銓證實此事，推測最近余天要擔心女兒病情惡化的事情，又得幫候選人造勢，太過勞累才會病倒，事實上余苑綺大腸復發後，病況越來越嚴重，弟弟余祥銓也證實姐姐身上癌細胞已擴散，身心煎熬，而余天早前曾問女兒有什麼打算？余苑綺輕吐一句話，讓爸爸當場心碎。

余苑綺自2014年發現罹患直腸癌，當時病程已到三期，生了一雙子女後癌症又多次復發，已擴散到肝臟、淋巴和肺部，如今癌細胞滿布全身，讓她連站著都疼痛，余天夫妻坦言女兒的病況不樂觀，連醫師都束手無策，輸血效果也不好，營養又不良，大腿瘦到跟手臂一樣細，得靠吃嗎啡來止痛。

對於余苑綺病況的變化，據《自由時報》報導，她切掉了大半的肺後，不料追蹤時癌細胞竟然四散，余苑綺為了家人、孩子奔走於醫院之間，余家人則為此陷入煎熬，余天也表示女兒體內血小板及白血球數量都不足，這樣的情況下不能做化療，做的話會有生命危險，他曾在病榻前語重心長問了女兒有什麼打算？余苑綺堅強回答：「我想要活下去」，讓當爸的他心碎捨不得。

余苑綺為了2個孩子，無論病況如何惡化，她都堅持積極接受治療，一心只想活下去，媽媽李亞萍聽了難過，只能寄託新藥盡快通過臨床試驗上市，她也表示不願多想未來，盼望奇蹟發生，更透露余苑綺救過許多流浪狗貓，心地善良會有好報，「現在來講一天是一天，多一年是一年」，希望老天爺能多給女兒一點時間，讓她能繼續照顧子女。