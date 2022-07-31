總統府提供

蔡英文總統今天表示，台日關係近幾年的發展，進入史上最友好的新紀元，她提出三個期許，希望能夠在這些堅實的基礎之上「預約台日下一個五十年」。她強調，台日都位於第一島鏈上的關鍵防線，更應該要深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。雙方基於這樣的共識，可以建立更緊密、更常態化的合作模式，進而更穩定的運作。

蔡英文總統今天上午出席「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇，首先與現場人員一同為日本前首相安倍晉三默哀一分鐘。隨後致詞時表示，李登輝前總統在兩年前離開了我們，但是他畢生致力於台灣民主化，推動台灣政治轉型所帶來的深刻影響，依然是所有台灣人民共享的重要資產。

她說，李登輝和日本各界都建立深厚的關係，最近不幸離世的安倍，也和李相知相惜、亦師亦友，長達近30年，對於政治觀點與國際情勢，也常有互相的交流啟發。安倍曾經對於李登輝在重重困難中，帶領台灣完成民主化的折衝協調能力及行動力，表達讚賞和推崇。

李登輝曾說，台灣和日本都是亞洲最民主的國家，也最重視人權與和平，也都四面環海，有許多利害一致的地方。台灣和日本是生命共同體，應該緊密合作。蔡英文指出，台日關係近幾年來的發展，進入史上最友好的新紀元，不論是遭遇到天災，或是疫情的挑戰，台灣和日本總是攜手互助，度過重重的困難和挑戰。

透過今天的論壇，她希望能夠在這些堅實的基礎之上，回顧過去、展望未來，這也呼應今天的論壇主題「脫古改新：預約台日下一個五十年」。

對於台日關係的未來發展，她提出三個期許：第一個期許是強化實質的經貿交流合作。面對國際經濟局勢的快速變遷，台灣和日本在產業價值鏈上的角色，是夥伴而不是競爭者。繼續深化未來的經貿合作，相信可以讓台灣和日本，共同在國際分工上取得優勢。「我們也已經做好準備，符合高規格的國際貿易標準，期待未來能夠正式加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。

第二個期許是繼續加深公民社會及教育文化領域的協力。除了在經貿之外，她認為，台灣和日本的人民，在文化、教育以及民間團體方面，都建立緊密深厚的互動，也不斷開展許多新的合作計畫。每年也透過「日本青年台灣研習營」，邀請日本各地議員、國會議員助理等年輕世代，和台灣進行互訪，希望台日友好的進展，透過這些互動，在未來繼續向下扎根。

第三個期許則是用更常態化的方式，進行區域安全保障方面的合作。她感謝日本近年來在許多重要國際場域，多次強調台海和平穩定的重要性。由石破茂眾議員所帶領的跨黨派國會議員，日前組成「思考日本安全保障議員之會」，來到總統府拜訪，雙方對區域安全議題有深入的交流。

蔡英文強調，台灣和日本都位於第一島鏈上的關鍵防線，正因為如此，更應該要深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。雙方基於這樣的共識，可以建立更緊密、更常態化的合作模式，進而更穩定的運作。

她相信，繼續深化民主，發揚自由與人權的信念，將所有共享普世價值的國家及人民，團結在一起，攜手合作，共同守護印太區域內的穩定和平，是我們這一代人的挑戰和使命，「我們一起來努力」。