疫後新時代，觀光市場預期逐步活絡，北市觀傳局7月29日至31日前往日本東京「Taiwan Festa」盛會，以「台北想念你 台北で逢いましょう」為主題，除宣傳台北旅遊，也推廣「2023台灣燈會在台北」，觀傳局表示，現場除布置30盞台北主題燈籠，也邀民眾手繪燈籠、彩繪台北餅乾，體驗熱鬧氣氛。

日本來台旅客在疫情前2019年超過200萬人次排名第2，也是北市重點推廣市場，觀傳局表示，繼7月初在韓國大邱的推廣，接著參與7月29日至31日在日本東京舉辦的Taiwan Festa，以「2023台灣燈會在台北」為宣傳主軸，也盤點疫情整備期間所開發的創新遊程與景點，分享給日本旅客和想念台北的友人。

「Taiwan Festa」是由愛好台灣與日本，親善交流的台灣友人、僑民所共同規畫的大型活動，也是東京地區最具規模的旅遊祭典，吸引台灣觀光、藝能、文化、美食等業者參與，每年有超過20萬人到訪。

觀傳局說明，活動現場布置，考量日本遊客對台灣水墨藝術的喜愛，特別邀請張柏舟教授帶領「速寫台北」10位畫友，以及插畫家王餘羲，共同創作30盞台北主題燈籠，架起一座耀眼的主題展區，也邀日本民眾手繪燈籠、彩繪台北餅乾，並可與台灣燈會主題布置物拍照。

日本民眾結節先生表示，台北是每次到台灣必去的城市，無論是芒果冰、珍珠奶茶、小籠包等美食，都讓人流連忘返，看到台北展區布置的旅遊美景，迫不及待想再次到訪探尋前所未見的台北。

此外，除了實體展區，現場也舉辦「台北想念你」線上活動，即日起至8月31日止，凡上傳曾到訪台北的照片，並獲選納入本次活動影片，就有機會獲得台北日本來回機票。