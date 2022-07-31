喊「心疼萬華」遭蔣萬安打臉 陳時中：已經在消費題目

民進黨台北市長參選人陳時中日前出席萬華見面會，於致詞時7度提起「心疼萬華」，遭到國民黨台北市長參選人蔣萬安炮轟根本是「鱷魚的眼淚」。陳時中今回嗆蔣萬安消費題目，強調他已經表達歉意。

陳時中日前到萬華見面會，有醫生致贈「心疼萬華」的中堂，陳也在致詞時7度提起「心疼萬華」，蔣萬安則批評，疫情甩鍋說萬華是破口，到選舉才說要疼惜，根本是「鱷魚的眼淚」。

陳時中今說明，那是在地的一個醫師送他的中堂，我們大家都心疼，至於蔣萬安這題目，「他已經到了消費這個題目的情況了。」

陳時中表示，因為在第一個時間，他就在記者會裡面就表達，「就我們用詞上的不精確表達我的歉意」，他一開始競選，也就很清楚跟大家再表達他的歉意，「我想我應該是做了相當程度的表達。」

他強調，至於歉意的表達完了之後要起而行，未來要帶給萬華什麼，那才是更重要的事情，希望幾個候選人大家一起來努力。