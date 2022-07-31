許多大陸明星都是童星出身，像頂流女星代表楊冪和楊紫等，不過也有許多童星不斷走下坡，甚至被封殺。曾與劉德華共同出演《魔翡翠》的7歲女童星關珮琳，怎料她卻訓斥周星馳沒有演技，名聲一落千丈，如今黯然退出演藝圈。

1978年出生的關珮琳因古靈精怪的形象與可愛外表走紅，在7歲的時候就和劉德華搭檔拍戲。關珮琳演出《魔翡翠》後，1986年就接下《八喜臨門》及《富貴逼人系列》，開始在演藝圈中打響名號，也深得周星馳賞識。

關珮琳今昔模樣曝光，引起粉絲追憶。(圖/微博)

當時被人認為「人生勝利組」的關珮琳在和周星馳拍《望夫成龍》的時候，關珮琳便在現場大聲斥責周星馳沒演技，讓周星馳粉絲紛紛批評關珮琳目中無人，觀眾給予的評價也貶多於褒，從此關佩琳被稱為童星的恥辱，形象跌落谷底。不過周星馳認為關珮琳年齡還小，對戲劇的理解不一樣，對此回應道，對方只是個孩子，所以不會把她的話放心上。

在1994年拍完《伴我同行》後，關珮琳就選擇退出演藝圈，開始專注在學業上。2016年，她接受《明報周刊》訪問時透露，自己在會計師事務所人力資源部工作，成為普通上班族。同年，關珮琳也現身金像獎頒獎典禮，勾起無數粉絲回憶，可惜時光無法倒轉，粉絲只能祝福她過得順心快樂。