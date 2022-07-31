民進黨台北市長參選人陳時中近期提出8年捷運政策，遭台北市副市長黃珊珊大酸，請他開營造廠來標工程比較快。對此，台北市長柯文哲今回應，這是沒有執政過的人講得話，請陳時中講講看，哪條捷運可以按照甘特圖蓋完，拿出來講，不要信口開河，最討厭這種人。

對於陳時中近來與他針鋒相對，並稱因為沒有看見黃珊珊和國民黨台北市長參選人蔣萬安提出政見，才會邊緣化兩人。柯文哲表示，他兩個月前就知道陳時中會採邊緣化策略，因為民進黨治國不怎樣，但選舉仍是一流的，他覺得這種打法跟2014年選戰style蠻像的，他也喊話陳時中，很想聽關於內湖交通改善的政策，從今天起希望聽他講政見。

另外，對於民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文門、棒球場爭議，柯文哲也說，這種重大社會事件，要選舉的人一個都逃不掉，並將球丟給陳時中，喊話對方必須對論文、棒球場表態，說明態度跟意見。

對於陳時中屢次喊話心疼萬華，柯文哲再度氣憤表示，「他說他道歉，他不選舉會道歉嗎，一年多來從不出來講，他說心疼，他讓萬華人多心痛」。