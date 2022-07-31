台江國家公園管理處陸蟹公民科學家參與計畫進行兇狠圓軸蟹調查。（營建署提供）

抱卵的毛足圓軸蟹。（營建署提供）

夏日夜晚正是陸蟹降海釋幼的繁殖季，許多地區的陸蟹面臨道路或人為設施阻斷降海釋幼的通行，造成繁殖危機。台江國家公園與墾丁國家公園，為了保育陸蟹，維護生物多樣性，透過護蟹行動以達到永續目標。內政部營建署呼籲，民眾7、8月交管期間配合避開管制區域，讓陸蟹媽媽安心過馬路。

內政部營建署表示，7、8月是陸蟹降海釋幼遷徙高峰期，台江國家公園管理處為與各護蟹單位及團體分享交流彼此經驗與成果，特於年7月6日召開台江周緣地區護蟹工作交流分享會議，聚焦護蟹保育共識及目標。

今年度台江處於園區青草崙堤防防汛道路自「與城西街三段1105巷（水多多樂園前道路）交會處」至「青草崙海巡哨所」之間長度約2公里路段配合兇狠圓軸蟹釋幼高峰辦理護蟹交通管制，管制時間為7月14至16日、7月30日至8月1日及8月13至15日，晚間6時30分至9時30分，共動員135人次進行護蟹工作。

經台江處於事前加強社區宣導，統計7月14至16日三天降海釋幼陸蟹超過3700隻，交管時間內無路殺情形，僅有非交管期間零星11隻被路殺，成效良好。

此外，墾丁國家公園管理處每年在陸蟹繁殖季均啟動園區台26 線香蕉灣至砂島段護蟹交管工作，今年執行時間為7月13日至15 日；8月12日至14日，晚間6時30分至8時30分，9月10至12日 為晚間6時至8時，管制台26線省道39.5k至41.5k共2公里路段，原四線道縮減為二線道，採雙向各縮減外側車道，於管制時間中每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘之作法，一方面顧及民眾通行的權利，一方面顧及陸蟹通行的時機，讓用路人皆願意配合管制，守護陸蟹安全過路降海釋幼。除封路交通管制外，並與附近店家合作宣導護蟹，現場還有生態調查監測及進行定時定點陸蟹環境教育。

營建署表示，國家公園用心護蟹，也整合公私力量，包括墾丁國家公園管理處與港口社區的合作；台江國家公園管理處、經濟部水利署第六河川局、台南社區大學、內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊、海洋委員會海巡署南部分署第一一岸巡隊、城西社區發展協會、信鼎技術服務股份有限公司共同參與護蟹，改善陸蟹棲地。也呼籲民眾7、8月交管期間配合避開管制區域，讓陸蟹媽媽安心過馬路，成就這樁美事。