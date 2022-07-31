台中彩虹眷村"遭潑漆" 警逮經營團隊14人│中視新聞 20220731

位於台中市南屯區知名景點「彩虹眷村」，之前才傳出彩虹爺爺與經紀人間的合約糾紛，台中市文化局30日又發現部分眷村內彩繪牆面被破壞，經警方到場逮捕14名犯嫌，確認都是彩虹文創公司員工，據了解，該公司魏姓執行長因不滿市府要解約，才潑漆表達抗議。

警方指出，昨天下午約2點多，接獲彩虹眷村的保全報案，指稱彩繪牆面遭人以紅、藍等顏色油漆破壞，立即派員到場並逮捕犯案的14人，經通知文化局承辦員到場，確認14人都是彩虹文創公司的員工，立即查扣油漆等相關事證，並以毀損現行犯法辦。

據了解，文創業者蓄意破壞彩虹眷村彩繪牆，主因文化局為了施工，要求他們遷出，對此感到不滿，才潑漆洩憤。

彩虹眷村是舊有土角厝，屋齡有50年，許多牆面都出現龜裂情況，文化局預計從8月1日開始進行彩虹眷村加固工程，工期約半年，文化局指出，本月25日才發文通知彩虹文創業者，要求對方在限期內遷出並保持彩繪牆面現況，未料昨天文創業者搬走財物後，竟帶人破壞彩繪牆面。

文化局初步估算，目前約有6面牆受到破壞，目前彩因虹眷村彩繪牆的智慧財產權問題正在法院審理，市府強調，對於這種破壞彩繪牆的行為一定提告，展現捍衛文化建設與資產的決心。