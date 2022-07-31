民進黨台北市長參選人陳時中競選發言人莊瑞雄近期貼出，陳時中「低頭吃泡麵」的照片，遭台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰點出，台北市長柯文哲7年前同一天也曾在超商吃泡麵，網友紛紛酸陳時中是抄襲。對此，柯文哲今大笑回應，陳時中照片有刻意設計過，但產品不同，做出來的效果也不同。

柯文哲說，陳時中吃泡麵圖是特別設計過，與自然得吃不一樣，陳時中泡麵照跟他先前照片很像，顯見以前的老戰友都在陳時中那邊，不過，就算宣傳手法一樣，但內容物仍不一樣，還是差很多，相同廣告商加十倍廣告預算，產品不一樣，做出來效果不同。