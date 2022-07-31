房屋內堆滿雜物，老鼠蟑螂橫行。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

經清潔人員辛苦清理過後，終於看到地板原樣。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

經清潔人員辛苦清理過後，終於看到屋內原樣。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄三民區寶獅里一棟透天厝民宅，因長期堆放大量雜物，老鼠、蟑螂橫行，環境髒亂，造成附近住戶生活品質大打折扣。歷經5天，昨日終於將房屋內部清理完畢，除了將依法開罰4萬4700元，還要加上清除、處理費68萬2745元。

該透天厝除1至5樓，還有地下室，每層都推積大量雜物，清潔人員走動時要小心突如其來的「蟑螂雨」，可能一個不小心就掉進衣服裡，還有完全不怕人的肥大老鼠竄來竄去，房子中還充斥著惡臭味、霉味加上消毒味，清理難度超出想像，歷經5天，終於將垃圾清理完畢。

5天來共動員239名清潔隊員、垃圾車及回收車將近30車次、1輛吊車、4台消毒機具來清理髒亂並加強環境消毒。累計清理31.58噸一般垃圾及2.63噸資源回收物，還有3輛廢棄車輛、冰箱、大型魚缸等大型廢棄物，康男的寵物貓已交由市府動保處協助安置照顧，另外尋獲的現金也已轉交親友保管。

但外界也好奇清理費用到底會由誰埋單？環保局今核算出清除、處理兩項費用共68萬2745元，將依據《高雄市環境維護管理自治條例》第18條規定，由區公所向使用人求償清理髒亂物相關費用，至於昨晚出動吊車費1萬8000元，已先由康男家屬先行支付。

另外，針對環境髒亂的部分環保局已開立14張罰單，第1至13件是依建築物廢棄物未清除，影響公共衛生逕行舉發，第14件則為環局保局於7月26日現場針對行為人堆置有礙環境整潔予以舉發，總計金額為4萬4700元。