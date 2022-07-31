縣長王惠美現身幫小小選手加油，讓久未見龍舟賽的民眾能過過乾癮。(吳建輝攝)

王惠美表示，這場活動原本是想在端午節前夕舉辦，但一樣碰到疫情，所以一直延後到今天才舉辦。(吳建輝攝)

彰化縣政府家庭福利服務中心為了規廣社會福利業務，在二林長青公園舉辦「花米兔系列活動」，帶著民眾瞭解中心的業務，在現場舉辦龍舟競賽、泡泡派對。(吳建輝攝)

中台灣歷史最悠久的「鹿港慶端陽」龍舟活動，每年都吸引上萬遊客一睹精彩刺激的龍舟比賽，不過因疫情已經連續停辦三年，31日上午在彰化縣二林鎮長青公園，有一場熱鬧的小小泡泡龍舟賽，吸引大小朋友參加，縣長王惠美現身幫小小選手加油，讓久未見龍舟賽的民眾能過過乾癮。

彰化縣政府家庭福利服務中心為了規廣社會福利業務，在二林長青公園舉辦「花米兔系列活動」，帶著民眾瞭解中心的業務，在現場舉辦龍舟競賽、泡泡派對，還有大小朋友都喜歡的趣味闖關、義賣市集，縣長王惠美與鎮長蔡詩傑也與小朋友們同樂，歡度一個快樂的早晨。

有家長表示，從沒想過可以在二林看到龍舟賽，雖然是路上小型的，但孩子都玩得相當開心；而拿到分組第一的小朋友柔柔也說，第一次參加划龍舟，跟爸爸一起用腳滑很有趣，希望以後還有機會可以來玩。

王惠美表示，這場活動原本是想在端午節前夕舉辦，但一樣碰到疫情，所以一直延後到今天才舉辦，因為疫情大家都悶很久了，很開心看到今天這麼多大小朋友一起來共襄盛舉，特別是看到賣力向前滑行的小小龍舟選手，也希望疫情趕快趨緩，讓鹿港龍舟賽能夠恢復辦理。

王惠美也說，孩子就是國家的寶貝，今年8月份起，第一胎縣府補助5000元，第二胎6000元，第三胎7000元，鼓勵大家多生孩子，二林區家庭福利服務中心就像一個小型社會處，民眾在二林地區遇有社會處的相關業務，都由中心統籌處理。

縣府社會處表示，彰化縣共有八區家庭福利服務中心，就近提供當地民眾社會福利服務，特別是彰化西南角的親子兒童相較弱勢，二林區家庭福利服務中心提供二林、芳苑、竹塘、大城等鄉鎮就近服務，推展社會服務，落實「以家庭為中心，以社區為基礎的服務」。